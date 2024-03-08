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Пятница, 8 марта 2024, 17:20 мск

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Трамп назвал Байдена «марионеткой Путина»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего хозяина Белого дома Джо Байдена «марионеткой Путина» и обвинил его потере ранее достигнутых успехов. По его словам, Байден «сдал все», включая Украину.

«Он (Байден) дал им все, включая Украину. Я забрал (газопровод) «Северный поток 2», он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си (Цзиньпина) и буквально каждого другого лидера», – написал Трамп в социальной сети, комментируя речь Байдена перед обеими палатами конгресса.

«Этого никогда бы не произошло при администрации Трампа, и за четыре года [моего президентства] этого не произошло», – констатировал бывший президент США.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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