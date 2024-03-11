В Германии полицейские на велосипедах ловят в лесах собирателей черемши

В Германии организовали полицейские патрули для борьбы с незаконным сбором дикого чеснока. Об этом пишет Bild.
По данным правоохранительных органов Германии, похитители черемши маскируются под туристов, делают тайники с одеждой и оборудованием для сбора, а также оставляют после себя много мусора.
В Германии черемша считается охраняемым растением, за ее сбор грозит штраф до 10 тысяч евро. В статье указывается, что чаще всего дикий чеснок незаконно собирают выходцы из России.
За прошлый год из лесов в окрестностях Лейпцига воры вынесли почти 1 тонну дикого чеснока. Было принято решение организовать полицейские патрули. С начала 2024 года произошло четыре крупных задержания нарушителей, в одном из случаев стражи порядка изъяли сразу 50 кг клубней дикого чеснока.
Берлин, Зоя Осколкова
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