В Германии полицейские на велосипедах ловят в лесах собирателей черемши

В Германии организовали полицейские патрули для борьбы с незаконным сбором дикого чеснока. Об этом пишет Bild.

По данным правоохранительных органов Германии, похитители черемши маскируются под туристов, делают тайники с одеждой и оборудованием для сбора, а также оставляют после себя много мусора.

В Германии черемша считается охраняемым растением, за ее сбор грозит штраф до 10 тысяч евро. В статье указывается, что чаще всего дикий чеснок незаконно собирают выходцы из России.

За прошлый год из лесов в окрестностях Лейпцига воры вынесли почти 1 тонну дикого чеснока. Было принято решение организовать полицейские патрули. С начала 2024 года произошло четыре крупных задержания нарушителей, в одном из случаев стражи порядка изъяли сразу 50 кг клубней дикого чеснока.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube