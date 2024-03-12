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Грету Тунберг унесли с крыльца шведского парламента

Фото: www.independent.co.uk

Экоактивистку Грету Тунберг спустили с крыльца шведского парламента, где проходила акция протеста. Об этом сообщает Reuters.

Активисты устроили очередную демонстрацию против изменения климата. Участники акции сидели на крыльце здания парламента Швеции, блокируя входы. Таким образом они протестовали против «политического бездействия» властей в отношении экологических проблем.

Акция продлилась около суток. Сегодня на место приехали правоохранители и переместили экоактивистов, в том числе Тунберг.

Отмечается, что участников демонстрации задерживать не стали. Их отнесли подальше от двери и положили на землю.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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