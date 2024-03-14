В Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Черногории произошло землетрясение, мощность которого оценили в 5,3. Данных о разрушениях не поступало.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг подземных толчков находился в 76 км от черногорской столицы Подгорицы, где проживают 236 тысячи граждан. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Местные власти и экстренные службы начали мониторинг ситуации.

Жителей регионов, проживающих близко к эпицентру землетрясения, призвали быть бдительными и соблюдать осторожность.

Подгорица, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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