В столице Грузии прогремел взрыв в жилом доме

В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв. Спасатели эвакуировали всех жильцов. Причины ЧП устанавливаются.

Взрыв прогремел на улице Самтреди №2 в районе Дидубе. По указанному адресу проживают 93 семьи.

«Жители были своевременно эвакуированы из здания. Администрация Дидубийского района обеспечила их размещение в гостиницах», – сообщили в мэрии.

По данным местных СМИ, взрыв произошел на первом этаже. Здание проверят на повреждения и решат, могут ли жильцы вернуться в свои квартиры. Причины произошедшего устанавливаются.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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