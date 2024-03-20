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Неподалеку от Стамбула произошло землетрясение

Фото: Freepi

На расстоянии около 50 километров от Стамбула зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки произошли в турецкой провинции Ялова. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине порядка девяти километров в Мраморном море.

О разрушениях на данный момент не сообщалось. Турецкие СМИ написали, что жители некоторых районов Стамбула ощутили подземные толчки. При этом в европейской части города землетрясение не ощущалось.

В феврале 2023 года в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за самыми мощными толчками последовали почти пять тысяч афтершоков. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН. По последним данным, число жертв превысило 50 тысяч.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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