Фермеры Монголии могут потерять треть поголовья скота из-за погоды

В Монголии тяжелые погодные условия грозят гибелью трети поголовья домашнего скота. Об этом сообщил глава администрации монгольского правительства Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

На сегодняшний день погодные условия стали причиной гибели 6 млн голов, эта цифра может вырасти до 20 млн. Пострадают тысячи скотоводческих хозяйств, которые не смогут пасти животных традиционным способом.

Власти намерены предоставить фермерам долгосрочные беспроцентные займы, чтобы улучшить положение. На эти цели выделят 107 млн тугриков.

В Монголии скотоводство является одним из основных секторов экономики, наряду с добычей и экспортом полезных ископаемых.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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