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Понедельник, 25 марта 2024, 11:52 мск

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В Папуа – Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

Фото: Freepik

В Папуа – Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,9. По последним данным, погибли три человека. Об этом сообщает газета Post-Courier.

Подземные толчки зафиксированы в регионе Восточный Сепик. В результате более 90 домов были разрушены. Ситуация усугубилась наводнениями, обрушившимися ранее на этот район.

В результате погибли три человека, в том числе двое детей. Спасательная операция на месте продолжается, под обломками могут быть люди.

Министр обороны Папуа – Новой Гвинеи Билли Джозеф пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим.

Порт-Морсби, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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