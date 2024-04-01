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Три страны в Южной Африке ввели режим национального бедствия из-за засухи

Замбия, Зимбабве и Малави ввели режим национального бедствия из-за засухи. Голод грозит 20 млн человек. Об этом сообщает газета Politico.

После сильных наводнений, сопровождающихся низкими температурами воздуха, в Южную Африку пришла засуха. Урожай оказался под угрозой, без продовольствия могут остаться до 20 млн человек.

Уже сейчас в Малави около 9 млн жителей, половина из которых дети, нуждаются в помощи. В Замбии более 6 млн человек также пострадали от засухи.

«К сожалению, экстремальные погодные условия, как ожидается, станут нормой в Восточной и Южной Африке в ближайшие годы», – приводит издание слова регионального директора ЮНИСЕФ Евы Кадилли.

Лусака, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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