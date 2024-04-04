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Четверг, 4 апреля 2024, 08:28 мск

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У побережья Фукусимы произошло мощное землетрясение

У берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает главное метеорологическое агентство страны.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 40 километров. Землетрясение ощутили жители 19 регионов Японии, в том числе Токио.

Несмотря на высокую магнитуду, разрушительных последствий не наблюдалось. Данных о жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, землетрясение стало причиной масштабной аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. Тогда вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ. Утечка радиации на Фукусиме потребовала эвакуации около 160 000 человек.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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