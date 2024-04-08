На острове Ява после землетрясений начал извергаться самый активный вулкан

Вслед за серией мощных землетрясений в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Власти готовят эвакуацию населения.
По последним данным, потоки лавы растеклись почти на два километра от кратера, а столб дыма поднимается на высоту несколько сотен метров.
Власти готовят эвакуацию населения, передает ANTV. Местным жителям и туристам рекомендовали соблюдать семикилометровую зону безопасности, а также держаться подальше от горных рек.
Мерапи располагается на острове Ява и является самым активным из действующих вулканов. Во время извержения в 2010 году жертвами стали около 300 человек.
Джакарта, Зоя Осколкова
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