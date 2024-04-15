российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 апреля 2024, 16:42 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Парламентарии Грузии устроили потасовку из-за закона об иноагентах

В парламенте Грузии произошла драка во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Судя по опубликованным видео, лидер парламентского большинства и исполнительного секретаря партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе подвергся нападению со стороны главы оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

В этот момент Мдинарадзе говорил о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния». После первого удара завязалась массовая потасовка.

Законопроект был внесен на рассмотрение в начале апреля. В пояснительно записке говорится, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы.

Кроме того, все организации с иностранным влиянием должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Грузия

В Грузии на горнолыжном курорте сошла лавина / НАТО готовит второй антироссийский фронт / В столице Грузии прогремел взрыв в жилом доме / При стрельбе на рынке в Грузии погибли четыре человека / В Грузии воздушный шар врезался в ЛЭП, есть погибшие / В Грузии три человека погибли, шесть пропали под оползнем / В Грузии обнаружили взрывчатку в грузе, направлявшемся из Одессы в Воронеж / Премьер-министр Грузии объявил о своей отставке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Грузия,