Парламентарии Грузии устроили потасовку из-за закона об иноагентах

В парламенте Грузии произошла драка во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Судя по опубликованным видео, лидер парламентского большинства и исполнительного секретаря партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе подвергся нападению со стороны главы оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

В этот момент Мдинарадзе говорил о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния». После первого удара завязалась массовая потасовка.

Законопроект был внесен на рассмотрение в начале апреля. В пояснительно записке говорится, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы.

Кроме того, все организации с иностранным влиянием должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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