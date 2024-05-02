В Германии раскрыли международную сеть телефонных мошенников

Следователи в Германии разоблачили крупную международную сеть телефонных мошенников. Об этом сообщает газета Bild.
Спецоперацию провели правоохранительные органы Баден-Вюртемберга. Правоохранителям удалось предотвратить нанесение ущерба на общую сумму 10 млн евро в более чем 6000 случаев.
«Следственные органы Баден-Вюртемберга успешно раскрыли, вероятно, крупнейшую в Европе аферу с колл-центрами», – сказал министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль.
Расследование инициировали после того, как сотрудник банка в декабре 2023 года предотвратил мошенничество на сумму более 100 тысяч евро и передал данные о мошенниках в полицию.
Берлин, Зоя Осколкова
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