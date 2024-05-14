Великобритания построит шесть кораблей с лазерным оружием

Великобритания собирается вернуть величие своему флоту с помощью лазерного оружия. Для этого минобороны королевства собирается построить шесть кораблей с беспилотниками, способными стрелять лазерным оружием.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что инвестиции в судостроение позволят построить Королевский военно-морской флот будущего, который необходим для сдерживания противников. Специализированные суда обеспечат «безопасное будущее», чтобы сражаться и выигрывать сражения в море.

«Поскольку такие страны, как Китай и Россия, вкладывают значительные средства в свои Вооруженные силы, мы должны убедиться, что Великобритания возглавит ряды союзников, чтобы Запад не оказался позади», – сказал британский министр в интервью газете The Telegraph.

Корабли будут оснащены причалами для десантных катеров, ангаром, который сможет вместить военный вертолет Boeing CH-47 Chinook, и площадкой для вертолетов. Кроме того, на новых военных судах установят мощный лазерный луч DragonFire, способный сбивать вражеские дроны и ракеты.

Ранее Шэппс заявил, что Лондон может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Речь идет о комплексе противовоздушной обороны DragonFire, испытания которого прошли в марте у берегов Шотландии.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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