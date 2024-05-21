В Китае мужчина с ножом напал на людей в парке

В Китае три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом мужчины. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел вечером 20 мая в одном из городских парков Чэньчжоу провинции Хунань. 35-летний мужчина набросился на людей с ножом и успел ранить пятерых.
Три человека погибли от полученных травм, двоих пострадавших госпитализировали.
Нападавшего задержала полиция. Мотивы его поступка выясняются.
Ранее подобный случай произошел в городе Гуйси китайской провинции Цзянси. Там 45-летняя местная жительница ударила ножом несколько человек на территории школы. В результате два человека погибли, по меньше мере до десяти получили ранения. Нападавшую удалось задержать.
Пекин, Зоя Осколкова
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