В Китае мужчина с ножом напал на людей в парке

В Китае три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом мужчины. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел вечером 20 мая в одном из городских парков Чэньчжоу провинции Хунань. 35-летний мужчина набросился на людей с ножом и успел ранить пятерых.

Три человека погибли от полученных травм, двоих пострадавших госпитализировали.

Нападавшего задержала полиция. Мотивы его поступка выясняются.

Ранее подобный случай произошел в городе Гуйси китайской провинции Цзянси. Там 45-летняя местная жительница ударила ножом несколько человек на территории школы. В результате два человека погибли, по меньше мере до десяти получили ранения. Нападавшую удалось задержать.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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