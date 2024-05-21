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У победившей рак груди жены сирийского президента обнаружили лейкемию

У супруги президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали миелоидный лейкоз. Об этом говорится в заявлении сирийской президентской канцелярии.

У 48-летней первой леди Сирии выявили несколько симптомов, проведенное обследование и результаты анализов указали на рак крови и костного мозга. Стадия болезни не уточняется.

В президентской канцелярии уточнили, что Асма Асад в рамках лечения временно отстранится от участия в публичных мероприятиях и будет соблюдать «соответствующее социальное дистанцирование».

В 2018 году у Асмы Асад была обнаружена злокачественная опухоль груди на ранней стадии. В августе 2019 года было объявлено, что жене сирийского президента удалось победить болезнь с помощью операции и химиотерапии.

Дамаск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Сирия

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