У победившей рак груди жены сирийского президента обнаружили лейкемию

У супруги президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали миелоидный лейкоз. Об этом говорится в заявлении сирийской президентской канцелярии.
У 48-летней первой леди Сирии выявили несколько симптомов, проведенное обследование и результаты анализов указали на рак крови и костного мозга. Стадия болезни не уточняется.
В президентской канцелярии уточнили, что Асма Асад в рамках лечения временно отстранится от участия в публичных мероприятиях и будет соблюдать «соответствующее социальное дистанцирование».
В 2018 году у Асмы Асад была обнаружена злокачественная опухоль груди на ранней стадии. В августе 2019 года было объявлено, что жене сирийского президента удалось победить болезнь с помощью операции и химиотерапии.
Дамаск, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»