Немецкие СМИ сообщили о серьезных перебоях в работе мобильной связи и интернета

В Германии наблюдаются серьезные сбои в работе крупнейших операторов связи. Специалисты работают над устранением неполадок.
Проблемы со связью испытывают клиенты операторов 1&1, Telekom и O2. Перебои наблюдаются как со стационарными телефонами, так и с выходом в интернет. Кроме того, клиенты Postbank сообщают о проблемах с онлайн-банкингом, передает газета Bild.
Больше других пострадали жители крупных городах Германии, таких как Берлин, Мюнхен, Гамбург или Франкфурт-на-Майне.
Специалисты операторов работают над устранением неполадок. Причины произошедшего не называются.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»