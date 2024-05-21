Немецкие СМИ сообщили о серьезных перебоях в работе мобильной связи и интернета

В Германии наблюдаются серьезные сбои в работе крупнейших операторов связи. Специалисты работают над устранением неполадок.

Проблемы со связью испытывают клиенты операторов 1&1, Telekom и O2. Перебои наблюдаются как со стационарными телефонами, так и с выходом в интернет. Кроме того, клиенты Postbank сообщают о проблемах с онлайн-банкингом, передает газета Bild.

Больше других пострадали жители крупных городах Германии, таких как Берлин, Мюнхен, Гамбург или Франкфурт-на-Майне.

Специалисты операторов работают над устранением неполадок. Причины произошедшего не называются.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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