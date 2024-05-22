В Германии 38 школьников попали в больницу после удара молнии в лагере

В Германии десятки человек пострадали от удара молнии по палаточному лагерю. Об этом сообщает пожарная служба земли Северный Рейн-Вестфалия.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Вестфалии. Молния ударила в палаточный лагерь, где в тот момент находились более 700 детей.

На место прибыли машины скорой помощи и пожарные. 38 школьников пришлось госпитализировать, остальных экстренно эвакуировали.

Кроме того, медики осмотрели на месте еще 62 человека, которые почувствовали разряд тока и жаловались на покалывание в руках и ногах. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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