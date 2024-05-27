Во время авиаудара по Рафаху в секторе Газа погибли не менее 40 человек

Израиль атаковал город Рафах на юге сектора Газа. По последним данным, погибли не менее 40 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Палестинское агентство новостей WAFA.

Удар пришелся по палаточному городку, в котором нашли укрытие 100 тысяч человек. По меньшей мере, 40 человек погибли, десятки получили ранения, большинство из них – дети и женщины, сообщили в палестинской службе гражданской обороны.

«Совершение израильскими оккупационными силами этой чудовищной бойни является вызовом всем резолюциям СБ ООН, в частности, четкому и ясному постановлению Международного суда (МС), предписывающему Израилю прекратить военное наступление на город Рафах и обеспечить защиту палестинского народа», – сказал пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

По его словам, ответственность за это преступление несет Вашингтон, так как именно «американская позиция, поддерживающая Израиль финансово и политически, является основной причиной ужасных массовых убийств, совершенных оккупационными силами в нарушение всех норм».

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что целью удара была ракетная установка в городе Рафах, из которой ранее было выпущено восемь ракет по израильской территории. Кроме того, Израиль утверждает, что атаке подвергся комплекс ХАМАС в Рафахе, в результате чего были убиты два высокопоставленных чиновника ХАМАС, ответственные за Западный берег Иордана.

Рафах, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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