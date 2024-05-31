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В Германии вооруженный ножом мужчина пытался убить политика в прямом эфире

В Германии произошло нападение на консервативного политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера. Полиции пришлось открыть огонь, чтобы остановить преступника.

Инцидент произошел в городе Мангейм. Во время публичного мероприятия неизвестный бросился с ножом на Штюрценбергера, когда охрана сделала попытку остановить нападавшего, он замахнулся на одного из сотрудников.

Полицейские хотели задержать злоумышленника, но он успел нанести удар одному из правоохранителей и получил пулю от его напарника. Всех пострадавших госпитализировали, об их состоянии не сообщается.

Штюрценбергер известен в Германии своими антиисламскими высказываниями. Ранее он выдвигал гражданские инициативы о запрете строительства мечетей Мюнхене.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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