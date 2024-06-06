Конференция по Украине грозит гибелью детенышам косуль в Швейцарии

Конференция по Украине может поставить под угрозу жизнь десятков детенышей косуль в Швейцарии. Об этом сообщила газета Blick.

По данным издания, в целях обеспечения безопасности мероприятия власти приняли решение закрыть воздушное пространство в швейцарском Бюргенштоке и окрестностях. Запрет коснулся в том числе беспилотников, которые применяют для слежки за дикими животными.

Дроны с тепловизорами передают информацию о местоположении молодых особей. Специалисты отлавливают детенышей, например, во время сельскохозяйственных работ, чтобы их не задела спецтехника, затем их возвращают обратно в среду обитания.Таким образом, удается спасти до 90 животных в год.

«Огромная бесполетная зона может привести к гибели десятков детенышей косуль», – предупредил руководитель Охотничьего общества Люцерна Фабиан Штадельманн.

В настоящее время депутаты парламента от Швейцарской народной партии пытаются добиться разрешения для полетов дронов, чтобы предотвратить гибель детенышей косуль.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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