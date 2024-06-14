российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 июня 2024, 16:19 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Германии изъяли крупнейшую партию кокаина стоимостью в миллиарды долларов

В Германии правоохранители изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Об этом сообщает издание Bild.

По данным издания, спецоперация проводилась с участием правоохранительных органов семи федеральных земель: Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Берлин, Бранденбург, Гамбург, Гессен и Нижняя Саксония.

«Речь идет о крупнейшей партии кокаина в Германии... Были конфискованы десятки тонн наркотика», – говорится в статье.

По делу задержаны семь человек. Отмечается, что стоимость конфискованных наркотиков составляет несколько миллиардов долларов.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Наркотики

На Украине разрешили использовать марихуану «в учебных целях» / В Петербурге граждан Камеруна задержали с крупной партией наркотиков / В Удмуртии из нарколаборатории изъяли почти 20 кг мефедрона / На Бали россиянину грозит расстрел за организацию нарколаборатории / Число отравившихся наркотиками в Астрахани выросло до 27 человек / Путин вступил в должность, деньги «побежали» с Запада, ЕС принял решение по активам РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Полиция задержала подозреваемого по делу об отравлении 19 человек в Астрахани / Власти Бали депортировали россиянина после семи лет тюрьмы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Германия, Наркотики,