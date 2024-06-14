В Германии изъяли крупнейшую партию кокаина стоимостью в миллиарды долларов

В Германии правоохранители изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Об этом сообщает издание Bild.
По данным издания, спецоперация проводилась с участием правоохранительных органов семи федеральных земель: Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Берлин, Бранденбург, Гамбург, Гессен и Нижняя Саксония.
«Речь идет о крупнейшей партии кокаина в Германии... Были конфискованы десятки тонн наркотика», – говорится в статье.
По делу задержаны семь человек. Отмечается, что стоимость конфискованных наркотиков составляет несколько миллиардов долларов.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»