В Германии изъяли крупнейшую партию кокаина стоимостью в миллиарды долларов

В Германии правоохранители изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Об этом сообщает издание Bild.

По данным издания, спецоперация проводилась с участием правоохранительных органов семи федеральных земель: Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Берлин, Бранденбург, Гамбург, Гессен и Нижняя Саксония.

«Речь идет о крупнейшей партии кокаина в Германии... Были конфискованы десятки тонн наркотика», – говорится в статье.

По делу задержаны семь человек. Отмечается, что стоимость конфискованных наркотиков составляет несколько миллиардов долларов.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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