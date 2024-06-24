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Понедельник, 24 июня 2024, 15:51 мск

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Китай назвал свой авианосец крупнейшим в мире военным кораблем

Фото: FreePik

В Китае считают авианосец «Фуцзянь» крупнейшим в мире неатомным кораблем. Об этом сообщается в обзоре государственной телекомпании CCTV.

««Фуцзянь» в настоящее время является крупнейшим в мире известным авианосцем с традиционными двигателями по водоизмещению», – говорится в сообщении.

Ранее считалось, что только корабли с атомными двигателями могут генерировать достаточные мощности для запуска самолетов. Однако китайские инженеры изобрели электромагнитные катапульты, позволяющие увеличить полезную нагрузку летательных средств.

В настоящее время на вооружении ВМС Народно-освободительной армии Китая стоят два авианосца – «Ляонин» и «Шаньдун». Третий – «Фуцзянь» спустили на воду в июне 2022 года, в ноябре 2023-го он прошел швартовные испытания.

Ранее сообщалось, что Китай построил первый в мире корабль, предназначенный для перевозки и запуска беспилотных летательных аппаратов.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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