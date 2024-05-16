Китай построил первый в мире авианосец для беспилотников

Китай построил первый в мире корабль, предназначенный для перевозки и запуска беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет портал Naval News.

Новый авианосец находится на верфи Янцзы, далеко вверх по реке от основных верфей Шанхая. Корабль спустили на воду еще в декабре 2022 года, но до сих пор о нем не было известно. Судно удалось разглядеть на снимках со спутника.

Этот авианосец существенно отличается от трех предыдущих моделей – в частности, его конструкция меньше привычных размеров таких кораблей, а полетная палуба занимает примерно треть от длины американского авианосца. Особенности конструкции позволяют предположить, что этот корабль станет экспериментальной платформой для тестирования и совершенствования работы беспилотников на море.

В настоящее время на вооружении ВМС Народно-освободительной армии Китая стоят два авианосца – «Ляонин» и «Шаньдун». Третий – «Фуцзянь» спустили на воду в июне 2022 года, в ноябре 2023-го он прошел швартовные испытания.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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