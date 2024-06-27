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Четверг, 27 июня 2024, 16:21 мск

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Из-за глобального потепления оттаяли тела погибших на Эвересте

Изменения климата и сопутствующее им глобальное потепление помогли найти сотни тел погибших при восхождении на Эверест. Об этом сообщает Japan Times.

Альпинисты стали сообщать об оттаявших трупах спасателям. Непальские экстренные службы и военные организовали специальную операцию по спуску найденных тел вниз для того, чтобы захоронить их и очистить горы.

Спуск каждого погибшего занимает очень много времени, так как замерзшее тело может весить более 100 кг, а способность человека переносить тяжести на высоте сильно снижается.

Большинство трупов находят в так называемой «зоне смерти», которая начинается с высоты 8 тысяч метров. С момента первых восхождений на вершину (1920-е) здесь погибло более 300 человек, из них восемь – в 2024 году.

Катманду, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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