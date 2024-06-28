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В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Фото: Freepik

В Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщили местные сейсмологические службы.

По данным специалистов, очаг поземных толчков находился в Чуйской области республики, в 3 км к западу от села Нурманбет, в 5 км от села Интернационал, в 13 км от города Канта и в 32 – от Бишкека.

«В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Нурманбет и Интернационал – около 3,5 балла, в городах Кант и Бишкек – около трех баллов», – говорится в сообщении.

В спасательных службах уточнили, что данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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