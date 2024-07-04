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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:52 мск

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Израиль объявил своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории

Фото: Pixabay

Власти Израиля включили в государственные границы участок площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан. Это рекордная по площади палестинская территория, которую Израиль единовременно задекларировал за последние 30 лет.

По данным правозащитной организации «Шалом Ахшав», в 2024 году Израиль признал государственными землями 23,7 тыс. га на Западном берегу реки Иордан. Новый участок был включен в израильскую территорию 25 июня. Ранее этот район определялся международным сообществом как природный заповедник и пожарная зона для военного использования.

Согласно декларации, эта земля больше не считается частной собственностью палестинцев, они лишаются возможности ею пользоваться. Израиль сдает эти земли в аренду, но только израильтянам.

Стоит отметить, что значительная часть Западного берега реки Иордан находится под управлением Палестинской администрации, однако после 1967 года территория региона фактически находится под военным контролем Израиля.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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