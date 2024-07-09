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В Германии пожарный совершил несколько поджогов, чтобы представить себя спасителем

В Германии будут судить сотрудника пожарной службы, который устроил несколько поджогов. Об этом сообщает Bild.

По данным следствия, 36-летний пожарный из Ульма причастен как минимум к четырем возгораниям. В одном из случаев сгорел сарай с девятью свиньями, собственник оценил ущерб в полмиллиона евро. Затем в том же районе загорелся припаркованный автомобиль, а через три недели после этого – фургон. Не прошло и трех часов, когда пламя вспыхнуло на местной ферме, где спала семья из трех человек.

Пожарный активно участвовал в тушении. Предполагается, что он устроил поджоги, чтобы «насладиться видом огня и представить себя спасителем».

В настоящее время идет судебный процесс. Сам обвиняемый отказался давать показания.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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