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В Берлине протестующим украинцам запретили выступать на мове

Полиция Берлина запретила протестующим выступать на украинском языке. Об этом сообщает издание Bild.

Участники украинской организации вышли на акцию протеста у посольства России в столице Германии. Так как в полиции не успели найти переводчика, демонстрантам запретили выкрикивать лозунги на украинском языке, они обязаны говорить по-немецки или по по-английски.

В Германии нет законов, которые обязывают участников протестных акций использовать тот или иной язык, но полицейские должны понимать, что говорят демонстранты, чтобы не допустить разжигающих рознь лозунгов.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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