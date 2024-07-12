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Сотни крокодилов вышли на улицы мексиканских городов из-за наводнений

На северо-востоке Мексики крокодилы вышли в населенные пункты. Сотрудники экстренных служб занимаются отловом рептилий, передает Associated Press.

Хищники появляются в городах из-за выхода из берегов рек и водохранилищ в приграничном штате Тамаулипас. Благоприятные условия способствовали размножению, в результате некоторые лагуны этого района оказались перенаселены.

Сотрудники органов гражданской обороны и пожарные занимаются отловом опасных хищников. Чуть более чем за две недели были пойманы 206 крокодилов. Животных отвозят подальше от населенных пунктов и выпускают в естественную среду.

Мощные ливни обрушились на Мексику в конце июня и начале июля. Сначала в стране бушевал шторм «Альберто», а за ним последовал разрушительный ураган «Берил».

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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