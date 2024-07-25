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Четверг, 25 июля 2024, 11:18 мск

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У берегов Тайваня затонуло грузовое судно

У берегов Тайваня из-за шторма «Гаеми» затонуло грузовое судно. Девять членов экипажа пропали без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в акватории порта города Гаосюн. Отмечается, что судно ходило под флагом Танзании, экипаж состоял из граждан Мьянмы.

В настоящее время девять моряков числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что на Тайвань обрушился тайфун «Гаеми», который стал причиной разрушений и массовых эвакуаций. По последним данным, жертвами шторма стали два человека, еще более 200 пострадали.

Центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень опасности. В нескольких регионах страны введены меры экстренного реагирования.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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