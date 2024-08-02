В Антарктиде нашли необычные структуры длиной до 400 метров

В Западной Антарктиде обнаружили огромные ледяные структуры, напоминающие капли. Об этом сообщает The New York Times.

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции изучили данные, полученные шельфовым ледником Дотсона с помощью сонара. Детализированное изображение подледной структуры выявило неровности и впадины, а также причудливые формы, напоминающими капли длиной до 400 метров.

По предположениям экспертов, эти структуры образовались в результате неравномерного таяния льда. Вода, текущая вдоль нижней стороны ледника, двигалась под воздействием вращения Земли. При этом подводные течения размывают основание, а трещины в леднике позволяют талой воде подниматься на поверхность, ускоряя процесс таяния.

За последние 25 лет ледник Дотсона существенно уменьшился в размерах. Его таяние ежегодно добавляет 40 млрд тонн пресной воды в Южный океан, что усугубляет проблему подъема уровня мирового океана.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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