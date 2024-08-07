Ученые заявили о «переломном моменте» в изменении климата Земли

Ученые предупредили о том, что повышение средней температуры на Земле влечет за собой серьезные климатические изменения. И такой переломный момент наступит очень скоро. Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Nature Communications.

При текущих тенденциях выбросов парниковых газов временное превышение температуры на 1,5°C является вполне вероятным. В то время как участники Парижского соглашения стремятся удержать рост глобальной средней температуры ниже 2°C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5°C.

Постоянное превышение этого предела, предупреждают ученые, существенно увеличит вероятность «запуска элементов климатического перелома».

«Мы показываем, что следование текущей политике в этом столетии приведет к 45%-ному риску перелома к 2300 году, даже если температура вернется ниже 1,5°C. Мы обнаружили, что риск перелома к 2300 году увеличивается с каждым дополнительным 0,1°C превышения свыше 1,5°C и сильно ускоряется для пикового потепления свыше 2,0°C», – говорится в публикации.

В этой связи, по словам ученых, достижение и поддержание как минимум нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2100 году имеет первостепенное значение для минимизации риска перелома в долгосрочной перспективе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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