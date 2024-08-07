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В Германии люди оказались под завалами обрушившегося отеля

В Германии рухнул один из этажей гостиницы. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел в Крёве федеральной земли Рейнланд-Пфальц. В отеле частично обрушился один этаж. Как установили экстренные службы, в этот момент в здании находились 14 человек, в том числе несовершеннолетние.

На месте проводится спасательная операция. На месте работают около 250 сотрудников оперативных служб, задействованы собаки-спасатели и дроны.

Пятерым постояльцам удалось выбраться без последствий. Девять человек находятся под завалами, с шестью из них удалось установить устный контакт, поиски остальных продолжаются. На данный момент известно об одном погибшем, но его тело пока не было обнаружено.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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