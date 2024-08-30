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Евросоюз не решился согласовать удары ВСУ по России

Фото: ec.europa.eu

Министры обороны стран Евросоюза не решились согласовать общее решение по ударам украинских войск западным оружием по территории России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального министерского заседания в Брюсселе.

«Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. <...> Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза», – пояснил Боррель (цитата по РИА «Новости»).

Глава европейской дипломатии уточнил, некоторые государства придерживаются мнения, что снятие этого запрета будет означать начало войны с Россией.

«Я не согласен, это просто помощь Украине. <...> Но некоторые страны так считают, поэтому общеевропейского решения не будет», – резюмировал Боррель, который ранее категорически выступал за удары вглубь России.

Ранее в Москве обещали дать жесткий и асимметричный ответ в случае положительного решения ЕС об ударах по территории РФ.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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