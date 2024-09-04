Евросоюз возмущен запретом ЛГБТ* в Грузии

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии сделает отношения этой страны с Евросоюзом еще более напряженными. Об этом говорится в заявлении ЕС.

«Евросоюз призывает власти Грузии полностью пересмотреть этот законодательный пакет. Подобный проект вместе с ограничениями, установленными законом «О прозрачности иностранного влияния» в отношении гражданского общества, сделает отношения Евросоюза и Грузии еще более напряженными», – говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

При этом Евросоюз напомнил, что процесс вступления Грузии уже фактически приостановлен, и призвал Тбилиси вернуться на путь интеграции.

*экстремистское движение, запрещенное в России

Тбилиси, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube