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Евросоюз возмущен запретом ЛГБТ* в Грузии

Фото: ec.europa.eu

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии сделает отношения этой страны с Евросоюзом еще более напряженными. Об этом говорится в заявлении ЕС.

«Евросоюз призывает власти Грузии полностью пересмотреть этот законодательный пакет. Подобный проект вместе с ограничениями, установленными законом «О прозрачности иностранного влияния» в отношении гражданского общества, сделает отношения Евросоюза и Грузии еще более напряженными», – говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

При этом Евросоюз напомнил, что процесс вступления Грузии уже фактически приостановлен, и призвал Тбилиси вернуться на путь интеграции.

*экстремистское движение, запрещенное в России

Тбилиси, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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