В Германии участок моста с трамвайными путями упал в реку Эльбу

В немецком Дрездене обрушился мост. В результате оказались повреждены трамвайные пути, а часть города осталась без теплоснабжения. Об этом сообщают местные СМИ.

Крупный участок моста с пешеходной зоной и трамвайными путями упал в реку Эльбу. По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет.

Из-за аварии оказались повреждены две трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого по всему городу наблюдаются перебои с подачей тепла.

В настоящее время территорию вокруг моста оцепили. Причины произошедшего устанавливаются.

Дрезден, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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