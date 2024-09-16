В историческом центре города Кёльн в Германии прогремел взрыв

В Германии произошел взрыв в историческом центре города Кёльн. У полиции есть видео, на котором подозреваемый оставляет бомбу у ночного клуба. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня рано утром. Взрыв прогремел у клуба Vanity. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Правоохранители оцепили территорию между площадями Рудольфплац и Фризенплац, горожан и туристов призвали обходить это место.

Полиция проводит крупномасштабную операцию по задержанию подозреваемого. Позже стало известно, что неизвестный человек в кофте с капюшоном оставил сумку перед входом в ночной клуб. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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