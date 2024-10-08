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Импичмент Макрона провалился

Архив, фото: Kremlin.ru

Бюро Национального собрания Франции отклонило проект резолюции по отстранению от власти президента Эммануэля Макрона, которую подготовила парламентская партия «Непокорившаяся Франция».

Как пишет французская пресса, руководители центристских политических сил проголосовали против. Глава «Национального объединения» Марин Ле Пен воздержалась. Голоса левой коалиции «Новый народный фронт» оказалось недостаточно для начала процедуры импичмента.

Стоит отметить, что на прошлой неделе законодательная комиссия Национального собрания также отклонила резолюцию об импичменте президента Франции. Только 24 из 73 членов комиссии являются выходцами из левых партий, которые выступили за отстранение Макрона от власти.

Париж, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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