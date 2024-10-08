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Президент Хорватии отказался от отправки своих военных на Украину

Архив. Фото: официальный сайт президента Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что делает всё от него зависящее, чтобы хорватские военные не были задействованы в конфликте на Украине. По его словам, сам конфликт должен быть прекращен как можно скорее.

«Я делал и буду делать в будущем всё, чтобы невозможным было какое-либо задействование хорватских военных в войне на Украине каким-либо образом, включая участие в учебных центрах», – цитирует Милановича РИА «Новости».

Президент Хорватии также высказался за скорейшее прекращение украинского конфликта. «Эта война должна завершиться дипломатическими средствами и не закончится хорошо для тех, кто ее вел со стороны Запада. Украину мы все, ощущаю себя ответственным, столкнули в катастрофическое несчастье. Страна уничтожена, и это должно прекратиться как можно скорее», – заявил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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