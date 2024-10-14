Китайский авианосец принимает участие в учениях по блокаде Тайваня

Китай проводит военные учения к востоку от Тайваня. В маневрах принимает участие авианосная группа во главе с авианосцем «Ляонин». Об этом сообщает министерство обороны КНР.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 14 октября направила авианосную группа во главе с авианосцем «Ляонин» для проведения учений с сухопутными, морскими, воздушными и ракетными силами в морскую акваторию и воздушное пространство к востоку от острова Тайвань», – рассказал официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Ли Си.

Китайские военные отработают взаимодействие кораблей и авиации, совместное обеспечение господства в воздухе, нанесение ударов по морским и наземным целям, проверяется возможность нанесения высокоточных ударов по ключевым целям.

Учения «Совместный острый меч – 2024Б» в Тайваньском проливе также называют отработкой совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube