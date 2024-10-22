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Швейцария сокращает число центров для помощи беженцам

Швейцария сокращает число центров для помощи просителям убежища. Об этом сообщает Associated Press.

Власти Швейцарии подготовили 36 центров для беженцев. На данный момент занято чуть более половины от имеющихся мест.

При этом число заявлений о предоставлении убежища неуклонно сокращается: в августе их было подано на 23% меньше, чем годом ранее, а в сентябре таких прошений было подано еще меньше.

Поскольку число людей, ищущих помощь, оказалось ниже ожидаемого, было принято решение закрыть девять центров. В оставшихся могут разместиться до 7 тысяч человек. Швейцарские власти утверждают, что в случае увеличения потока беженцев, центры откроют вновь.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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