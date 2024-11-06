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Нетаньяху позвонил Трампу: обсудили иранскую угрозу

Фото: timesofisrael.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил фавориту выборов президента США Дональду Трампу, чтобы обсудить совместные с Вашингтоном действия по обеспечению безопасности еврейского государства.

Как сообщили израильские СМИ со ссылкой на канцелярию Нетаньяху, израильский премьер-министр стал одним из первых, кто позвонил Трампу и поздравил его с избранием на пост президента США. «Разговор был теплым и сердечным», – заявили в офисе Нетаньяху.

В ходе переговоров была затронута тема «иранской угрозы».

Тель-Авив, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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