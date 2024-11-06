Нетаньяху позвонил Трампу: обсудили иранскую угрозу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил фавориту выборов президента США Дональду Трампу, чтобы обсудить совместные с Вашингтоном действия по обеспечению безопасности еврейского государства.
Как сообщили израильские СМИ со ссылкой на канцелярию Нетаньяху, израильский премьер-министр стал одним из первых, кто позвонил Трампу и поздравил его с избранием на пост президента США. «Разговор был теплым и сердечным», – заявили в офисе Нетаньяху.
В ходе переговоров была затронута тема «иранской угрозы».
Тель-Авив, Елена Володина
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