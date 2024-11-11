На Кубе из-за землетрясения повреждены объекты энергетики

На Кубе произошло мощное землетрясения. Часть объектов энергетической инфраструктуры была повреждена. Аварийные бригады устраняют последствия стихии.

Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма на юге острова. Очаг землетрясения находился на глубине 14 км в 40 км к югу от города Бартоломе Масо.

Как сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, в результате были повреждены жилые дома и линии электропередачи. Спасатели устраняют последствия землетрясения. Местных жителей просят оставаться на открытой местности из-за опасений повторных толчков.

Компания Havana Electric Company сообщила о повреждениях трансформаторов и обрыве кабелей. Специалисты продолжают работу по восстановлению электроснабжения во всех сетях столицы.

Гавана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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