В Красном море потерпела крушение яхта с туристами

В Красном море затонула яхта, на борту которой были 45 человек. Проводится поисково-спасательная операция.

Крушение произошло у берегов египетского города Марса-Алама. На борту судна находились 14 членов экипажа и 31 турист.

Как сообщает информационный портал Al-Youm as-Sabia со ссылкой на власти Египта, часть потерпевших бедствие удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

В данный момент нет сведений о том, сколько человек выжили, а также туристы каких государств были на борту в момент крушения.

Каир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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