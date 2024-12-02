В Германии 44 школьника попали в больницу из-за слезоточивого газа

В Германии 44 ученика попали в больницу после того, как неизвестный распылил в школе слезоточивый газ. Об этом сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в начальной школе в Берлине. Дети пожаловались на раздражение глаз и органов дыхания.

В результате 22 ребенка были госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Остальных отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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