В Германии 44 школьника попали в больницу из-за слезоточивого газа

В Германии 44 ученика попали в больницу после того, как неизвестный распылил в школе слезоточивый газ. Об этом сообщили в экстренных службах.
Инцидент произошел в начальной школе в Берлине. Дети пожаловались на раздражение глаз и органов дыхания.
В результате 22 ребенка были госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Остальных отпустили домой после оказания медицинской помощи.
Правоохранительные органы проводят расследование.
Берлин, Зоя Осколкова
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