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Президент Грузии Зурабишвили назвала себя единственным законным представителем власти в стране

Саломе Зурабишвили. Фото: lefigaro.fr

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет со своей должности, пока не будут назначены новые парламентские выборы. По ее словам, Конституционный суд, не удовлетворив претензии оппозиции, подписал себе приговор.

«Сегодня Конституционный суд вынес приговор себе и всей стране, всем государственным институтам, так как существовавший шанс остаться в конституционных рамках был упущен», – заявила Зурабишвили, слова которой цитируют местные СМИ.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда у страны нет никакой реальной конституционной власти. Остается лишь один легитимный конституционный институт, и это я, что является очень большой ответственностью», – сказала Зурабишвили.

Конституционный суд Грузии отказался отменять результаты парламентских выборов, на которых убедительную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция вновь организовала массовые акции протеста.

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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