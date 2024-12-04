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Среда, 4 декабря 2024, 10:51 мск

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В Германии школьников штрафуют за опоздания и пропуск занятий

Гимназия в Баварии ввела штрафы для учеников за опоздания и пропуск занятий без уважительной причины. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В гимназии Дюрера в Нюрнберге пришли к выводу, что старшеклассники почти не прислушиваются к беседам по поводу опозданий и пропусков, но штраф в размере 5 евро кардинально изменил ситуацию.

Речь идет о систематических опозданиях, в первый раз ученик получает лишь предупреждение. В том случае, если школьник продолжает опаздывать и пропускать занятия без уважительной причины, руководство отправляет дело ученика в городское управление по штрафам Нюрнберга.

Руководство школы подчеркнуло, что решение о наказании было принято совместно с родителями, учителями, школьными психологами и социальными педагогами. В гимназии отмечают положительный эффект от введенной меры.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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