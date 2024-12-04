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Среда, 4 декабря 2024, 14:48 мск

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НАТО создает флот наводных дронов в Средиземном и Балтийском морях

Североатлантический альянс планирует создать флот беспилотников для защиты объектов подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

По его словам, блок приступил к разработке флота безэкипажных надводных аппаратов. Дроны помогут НАТО ежедневно контролировать обстановку. Планируется, что беспилотный флот будет сформирован к лету 2025 года, сообщил Вандье изданию Defense News.

Поводом для усиления наблюдения на море стали несколько инцидентов в Балтийском море, где были повреждены подводные кабели связи.

Ранее была обнаружена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). Из-за поломки прерываются коммуникационные соединения. Позднее европейские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден. 2 декабря стало известно об обрыве кабеля между Швецией и Финляндией.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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