Израиль изменил правила въезда в страну

Израильские власти с 1 января 2025 года вводят новую систему оформления электронного разрешения на въезд – Electronic Travel Authorization (ETA-IL), которая предполагает обязательное заполнение онлайн-формы на специальном портале. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

«До 31 декабря 2024 года заявка на получение вышеупомянутого разрешения в рамках действия пилотной версии ETA-IL остаётся бесплатной. С 1 января 2025 года будет введён обязательный сбор в размере 25 новых израильских шекелей. Порядок его оплаты для российских туристов, у которых отсутствуют карточки международных платёжных систем, властями Израиля пока не определён», – предупредили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России также обратили внимание, что в соответствии с требованиями миграционных властей Израиля паспорт, по которому предполагается въехать в страну, должен иметь срок действия не менее трёх месяцев с даты въезда в Израиль.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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